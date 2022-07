Diaporama : Brigitte Macron chic en Louis Vuitton, rivalise d'élégance avec Naomi Campbell au défilé du 14 juillet

Naomi Campbell et Brigitte Macron au défilé du 14 juillet, sur les Champs-Elysées

Naomi Campbell et Brigitte Macron complices au défilé du 14 juillet 2022

Brigitte Macron et Naomi Campbell complices au défilé du 14 juillet 2022

Brigitte Macron et Naomi Campbell complices au défilé du 14 juillet 2022

Brigitte Macron et Naomi Campbell complices au défilé du 14 juillet 2022

Brigitte Macron et Naomi Campbell complices au défilé du 14 juillet 2022

la première dame Brigitte Macron, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Elisabeth Borne, Première ministre - Le président Emmanuel Macron lors du défilé militaire du 14 Juillet à Paris. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

la première dame Brigitte Macron, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Elisabeth Borne, Première ministre - Le président Emmanuel Macron lors du défilé militaire du 14 Juillet à Paris. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

Chrysoula Zacharopoulou, secretaire d'Etat chargée du Developpement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux - Le président français assiste au défilé du 14 juillet 2022, place de la Concorde, Paris, © Stéphane Lemouton / Bestimage

Gérald Darmanin, Ministre de l'intérieur et sa femme Rose-Marie Devillers (enceinte) - Le président français assiste au défilé du 14 juillet 2022, place de la Concorde, Paris, © Stéphane Lemouton / Bestimage

Le président français Emmanuel Macron, Thierry Burkhard, chef d'état major des armées et la première ministre Elisabeth Borne lors du défilé du 14 juillet 2022 , place de la Concorde, Paris, © Stéphane Lemouton / Bestimage

Yael Braun Pivet, Présidente de l'assemblée nationale et la maire de Paris, Anne Hidalgo - Le président français assiste au défilé du 14 juillet 2022, place de la Concorde, Paris, © Stéphane Lemouton / Bestimage

31 / 33

Marlène Schiappa Secrétaire d'Etat auprès de la Premiere ministre , chargee de l Economie sociale et solidaire et de la Vie associative et son mari - Le président français assiste au défilé du 14 juillet 2022, place de la Concorde, Paris, © Stéphane Lemouton / Bestimage