Stéphane Bern effondré : il annonce la mort de son frère et dévoile la cause du décès

L'animateur Stéphane Bern n'a plus le coeur à faire tourner les serviettes, lui qui passait jusqu'à présent de belles vacances avec son amoureux Yori, en Grèce. Et pour cause, son frère est mort. Le présentateur star de France 2 a lui-même annoncé la terrible nouvelle sur Instagram, ce 9 août. Il est de nouveau frappé par le destin, six mois après la mort de son père.

En légende d'une publication sur laquelle on peut voir des photos personnelles le représentant avec son frère, Stéphane Bern (58 ans) écrit : "Armand, mon cher frère. On s'était jurés qu'on resterait unis pour la vie et la mort nous a séparés ce 6 août. Tu es parti trop tôt, à un mois de ton 60e anniversaire, après avoir lutté courageusement contre le mélanome qui a fini par l'emporter. Pudique et modeste, humble et taiseux, mais terriblement sensible, tu n'aimais pas les épanchements et me laissais prendre la lumière pour mieux rester dans l'ombre, mais en vérité tu étais le pilier de notre famille, le roc, l'aîné et le bon génie vers lequel on se tournait. J'ai besoin aujourd'hui de dire publiquement quel mari, père, fils et frère extraordinaire tu étais dans ta grande simplicité (....) Ton intelligence m'impressionnait, ta capacité de travail, ton immense culture, ta gentillesse, ton humour et ta grande générosité."