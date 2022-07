"Le roi de mon coeur" : Stéphane Bern dévoile un tendre cliché avec son chéri Yori

Depuis l'officialisation de leur amour en juin 2021 lors de la Marche des fiertés, le couple a quitté la capitale pour s'installer en province, dans le Perche, au sein d'un ancien collège royal et militaire situé à Thiron-Gardais. "Nous reviendrons à Paris deux jours par semaine à peu près, mais vous revenez comme quelqu'un qui n'y a plus de liens réels, ni d'attaches... J'essaye de me libérer de mes chaînes, c'est une nouvelle libération", avait expliqué l'animateur de 58 ans sur Europe 1 en décembre 2021.

Après des relations difficiles avec Lionel et Cyril, Stéphane est désormais en parfaite harmonie avec Yori malgré leurs vingt ans d'écart. Ancien candidat de Mister Gay Europe, le jeune homme a fondé Le Cercle de Socrate, un club privé haut de gamme permettant aux célibataires homosexuels de faire des rencontres amoureuses. Ce club reverse 10% de ses bénéfices à l'association Le Refuge, venant en aide aux jeunes LGBT en situation de détresse.

Heureux d'avoir enfin trouvé l'amour, l'animateur de Secrets d'Histoire avait d'ailleurs révélé à quel point sa rencontre avec Yori avait bouleversé sa vie. "C'est vrai que je commençais à perdre espoir, avouait Stéphane Bern auprès de Télé Magazine. Et puis voilà, c'est arrivé et ça donne un nouvel élan à ma vie. Et ça pousse aussi à lever le pied côté travail, à faire moins de choses mais mieux. Je ne veux plus être mis à toutes les sauces et me consacrer un peu plus à ma vie privée..."