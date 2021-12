Stéphane Bern fou de Yori qui donne "un nouvel élan" à sa vie : tendres confidences sur son compagnon

Au mois de juin dernier, Stéphane Bern (57 ans) officialisait sa relation avec Yori Bailleres (37 ans). Une officialisation qui l'a ensuite poussé à partager des photos de leur couple sur les réseaux sociaux. Les internautes ont d'ailleurs pu suivre les amoureux dans leur voyage tout l'été. Récemment, ils ont même un peu plus ouvert les portes de leur intimité en postant une image d'eux dans leur bain. Le charmant brun créateur du site de rencontres gay Le Cercle de Socrate a également l'opportunité d'accompagner Stéphane Bern lors de déplacements importants comme pour un mariage royal en Russie ou encore lors d'un événement public au musée Grévin.

Bref, Stéphane et Yori sont inséparables, pour le plus grand plaisir du féru d'histoire. "C'est vrai que je commençais à perdre espoir. Et puis voilà, c'est arrivé et ça donne un nouvel élan à ma vie", a-t-il reconnu lors d'une interview pour Télé Magazine, parue ce mercredi 15 décembre. Stéphane Bern veut désormais faire de sa relation avec Yori, l'une de ses priorités. "Et ça pousse aussi à lever le pied côté travail, à faire moins de choses mais mieux. Je ne veux plus être mis à toutes les sauces et me consacrer un peu plus à ma vie privée", a-t-il annoncé.

Stéphane Bern a tout de même accepté une nouvelle mission et pas des moindres ! Il présentera un prime le soir du Nouvel an sur France 2 depuis le château de Chantilly. Un événement qui s'annonce exceptionnel. "Pour le feu d'artifice, je vous promets une chose nouvelle : le 'mapping', qui consiste à projeter des images sur les murs du château. C'est prodigieux !", a-t-il expliqué.

Stéphane Bern sera ensuite assurément prêt pour démarrer la nouvelle année, pour laquelle il a d'ores et déjà plein de projets. À commencer par celui de quitter Paris et de s'installer avec Yori Bailleres à la campagne. Dans cette idée, il a organisé organisé une vente de ses meubles attendue le 25 janvier 2022.