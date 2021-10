Stéphane Bern en couple avec Yori : voyage en Russie pour un mariage royal

Stéphane Bern et son compagnon Yori Bailleres ont assisté à un mariage d'exception. Ce vendredi 1er octobre, le journaliste et féru d'Histoire s'est rendu à Saint-Pétersbourg, en Russie avec son partenaire pour célébrer les noces du grand-duc George Mikhailovich (40 ans), dernier héritier de la famille Romanov, et de Rebecca Victoria Bettarini (39 ans) en la cathédrale St-Isaac.

Un moment exceptionnel puisqu'il s'agit du tout premier mariage royal fêté dans le pays depuis près de 100 ans ! Sur Instagram, Stéphane Bern et Yori Bailleres ont immortalisé cet instant féérique et historique. "De nouveau très fier... et de nouveau pour de multiples raisons...", a noté en légende d'un selfie, le jeune entrepreneur de 38 ans. Habillés de costumes élégants, vestes en queue de pie et de noeuds papillons blancs, les tourtereaux semblent être au comble du bonheur. Stéphane Bern arbore plusieurs décorations et croix, autour du cou et sur sa veste : aurait-il été décoré durant ce voyage ?