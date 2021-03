Stéphane Bern (Secrets d'Histoire) victime du Covid-19, le même symptôme pendant 15 jours !

Pour ce nouveau numéro de Secrets d'Histoire, l'émission de France 3 s'intéresse à Victor-Emmanuel II, premier roi d'Italie ; le prince Emmanuel-Philibert de Savoie est actuellement le dernier prétendant au trône. L'émission présentée par Stéphane Bern a été tournée en pleine pandémie. D'ailleurs, lui-même n'a pas échappé au virus.

Interrogé par Gala, dans une interview dévoilée ce 15 mars, le très populaire animateur âgé de 57 ans a fait des confidences. Evoquant son émission, Stéphane Bern a apporté quelques précisions alors que les téléspectateurs pourront le voir à l'écran, sans masque. "Ça a été tourné après la première vague de coronavirus. Sur le plateau, j'étais le seul sans masque, pour l'image, mais toutes les règles étaient respectées et il n'y a eu aucun cas de Covid pendant le tournage", a-t-il ainsi précisé. Une chance puisque d'autres émissions du petit écran ont elles étaient touchées par des cas aussi bien sur Incroyable Talent que Le Meilleur Pâtissier.

Si Stéphane Bern a été épargné sur Secrets d'Histoire, cela ne l'a malheureusement pas empêché d'attraper le virus qui a déjà contaminé 4 millions de Français et fait plus de 90 000 morts. "On a envie de passer à autre chose, mais je me dis que je vais bien même si j'ai été malade (...) Mais c'était presque sans symptômes. J'ai juste toussé pendant quinze jours", a-t-il révélé. Si le virus a donc été moins virulent pour lui que pour d'autres, subir une toux aussi longue a sans doute été pénible. Malgré tout, l'animateur ne se plaint pas. "Je pense à ceux qui ont perdu un être cher. Je m'inquiète pour mon père qui est âgé, pour les gens qui sont loin de leurs proches ou ceux qui meurent seuls. C'est difficile d'aller bien quand les autres ne vont pas bien, mais moi, je n'ai pas à me plaindre, je suis plutôt heureux dans ma vie même si j'essaye d'imaginer le monde d'après", a-t-il ajouté.