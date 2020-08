Le Meilleur Pâtissier, le tournage interrompu : cas de Covid-19 dans l'équipe

Coup dur pour M6 et la production du Meilleur Pâtissier. Le tournage de la saison 9 a dû être interrompu car l'un des salariés a été testé positif au Covid-19.

Le coronavirus n'a pas fini de faire des victimes. Le personnel hospitalier confie en effet dans les médias que des patients atteints du Covid-19 font leur retour et il ne cesse d'alerter la population afin qu'elle suive les mesures de sécurité. Malheureusement, certaines personnes ne sont pas épargnées, dont un employé qui travaille sur le tournage du Meilleur Pâtissier. Cyril Lignac, Mercotte, Julia Vignali, les candidats et le reste de l'équipe ont donc dû tout stopper le 6 août 2020, soit un mois après le début du tournage de la neuvième édition.

Comme le dévoile Télé Loisirs, c'est la production BBC Studios France qui a annoncé cette suspension temporaire "suite à un cas avéré de COVID-19 dans l'équipe". "Le protocole sanitaire a été mis en place en suivant les recommandations du CCHSCT, d'experts en prévention et d'un médecin conseil mais ce cas avéré rend préférable une suspension du tournage. Il apparaît nécessaire de procéder à un nouveau dépistage des équipes. La santé de notre personnel et de nos pâtissiers amateurs est notre priorité. La production suivra toutes les recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible", était-il notamment écrit dans le communiqué. La chaîne a ensuite précisé à nos confrères que le tournage arrivait à sa fin.

L'émission Le Meilleur Pâtissier, qui était une fois de plus tournée au Château de Groussay, à Montfort-l'Amaury (Yvelines), sera à l'arrêt pour au moins quatorze jours. La production espère bien entendu reprendre le tournage "dès que possible". "Aucune date de reprise du tournage n'est décidée pour le moment", précise M6 de son côté.

A la suite de cette déconvenue, Cyril Lignac n'aura pas vraiment le temps de souffler. A partir du 24 août prochain, il sera de retour en direct sur M6 dans Tous en cuisine. Une émission créée spécialement pour le confinement, mais qui a eu un succès tel que la chaîne a souhaité son retour.