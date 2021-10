Stéphane Bern et Yori Bailleres : Nouveau cap sérieux franchi par le couple, des mois après l'officialisation

Depuis l'officialisation de leur couple au moins de juin 2021, Stéphane Bern (57 ans) et Yori Bailleres (37 ans) ne se cachent plus. Sur les réseaux sociaux, ils postent même très régulièrement des photos de leur duo complice, que ce soit en vacances dans des lieux romantiques ou chez eux, où ils sont entourés de leurs adorables chiens. Lundi 25 octobre, ce n'est toutefois pas sur Instagram que Stéphane Bern et Yori Bailleres sont apparus mais lors d'un événement public. Le premier en France semblerait-il depuis qu'ils ont annoncé être ensemble.

Le féru d'histoire et son cadet se sont rendus à l'inauguration de la statue de cire de Pierre Palmade et Muriel Robin au musée Grévin à Paris. Sur place, ils ont pris la pose devant les photographes présents et aux côtés d'autres personnalités. Line Renaud, Yves Lecoq, Philippe Candeloro, Alex Vizorek ainsi qu'Anne Le Nen, qui n'est autre que la femme de Muriel Robin, avaient également fait le déplacement pour découvrir les doubles des humoristes.

Président de l'académie Grévin, Stéphane Bern a prononcé un discours au cours de la soirée. "Par vos talents respectifs, vous méritez l'un et l'autre depuis longtemps d'entrer dans cette antre de la gloire et nous célébrons ce soir plus encore, une véritable histoire d'amitié, pour le meilleur et pour le rire", a-t-il déclaré.

Stéphane Bern et Yori Bailleres continuent donc de prouver qu'ils mènent ensemble une relation très sérieuse. C'est même à se demander s'ils n'ont pas franchi une grande étape dans le secret le plus total, à savoir le mariage. Et pour cause, à chacun de ses posts l'ancien candidat à Mister Gay Europe (2007) et créateur du site de rencontres gay Le Cercle de Socrate appelle en hashtag le visage de France Télévisions son "mari". En attendant de savoir ce qu'il en est réellement, les amoureux continuent en tout cas de passer du bon temps ensemble et de partager les passions de l'un et de l'autre. Au début du mois, Yori a par exemple accompagné son cher et tendre jusqu'en Russie pour un mariage royal.