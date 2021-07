Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen galèrent avec leur bébé : "On va essayer de tenir le coup..."

Plus rien n'est comme avant depuis que Poupy Robin-Le Nen a rejoint Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen. Adorable petite boule de poils lorsqu'il a intégré ce chaleureux foyer, le berger australien a très rapidement grandi au fil des semaines. Et les ennuis commencent !

Dimanche 11 juillet 2021, Anne Le Nen s'est saisie de sa page Instagram pour faire un état de lieu. Où en est leur vie avec le "petit" Poupy ? Et bien Muriel Robin et sa femme rencontrent visiblement quelques difficultés et sont dépassées par les nombreuses bêtises de leur chien, que les abonnés d'Anne Le Nen peuvent découvrir.

Poupy semble aimer le papier toilette, qu'il déroule à travers la maison, et s'amuse ensuite à jouer avec le rouleur vide. Il vole aussi les lingettes, retourne tous les petits paniers. Le tout faisant comme si personne ne le voyait. Un vrai petit chenapan ! "Ce matin, Muriel et moi, il faut bien le dire, on a le moral comme ci comme ça..., commente Anne Le Nen, avec honnêteté. On va essayer de tenir le coup mais l'énergie DÉBORDANTE de Poupy + son caractère genre 'j'me fous complètement de vos ordres' + des p'tites nuits cause pipi Poupy qu'il faut sortir... Pariez sur qui craquera en premier : Poupy, Pompon (le chat de la maison ndlr), Muriel ou moi..." Muriel Robin a republié cette vidéo sur sa page Instagram...