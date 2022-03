Stéphane Bern séparé de Cyril : un séduisant brun qui l'a comblé pendant des années

Durant de nombreuses années, Stéphane Bern a partagé sa vie avec un beau brun prénommé Cyril Vergniol. Amateur de teckels et architecte d'intérieur, l'homme a eu une relation très discrète avec l'animateur de l'émission Secrets d'Histoire. Ce n'est d'ailleurs qu'en 2016, après dix ans d'amour, que l'écrivain franco-luxembourgeois avait évoqué son idylle avec son compagnon, resté jusque-là dans l'ombre.

Interviewé par France Dimanche, Stéphane Bern avait ainsi confié comment il allait passer un été romantique dans les bras de son chéri. "Je suis casé, donc je n'ai pas l'intention de séduire. Les gens considèrent que l'été est la saison des infidélités, mais, pour moi, c'est le moment où l'on peut retrouver la personne qu'on aime. Avec Cyril, c'est le bonheur !" avait-il révélé.

L'amour est une construction lente

Persuadé à l'époque d'avoir trouvé l'homme de sa vie, il avait également expliqué à Paris Match à quel point sa relation pour Cyril lui avait fait comprendre comment fonctionnent l'amour et la vie de couple : "J'ai fini par accepter que l'amour soit une construction lente, patiente et compliquée. On ne peut pas être dans le même état d'exaltation amoureuse avec la même personne au bout de plusieurs années de vie commune. La confiance et l'estime succèdent alors à la passion."

Désormais en couple avec Yori Bailleres, Stéphane Bern, toujours très discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée, n'a jamais révélé les raisons de sa séparation avec Cyril Vergniol, qu'il avait officiellement annoncée en 2017.

Le 23 février dernier, l'animateur a par ailleurs pu compter sur le soutien de son nouveau compagnon suite au décès de son papa Louis Bern. Yori Bailleres - de vingt ans son cadet - en avait profité pour adresser une belle déclaration d'amour à Stéphane Bern, qu'il se plaît à surnommer son "roi" et son "mari". Les deux tourtereaux se sont envolés loin de la capitale pour s'installer dans le Perche et ce, depuis le 14 décembre 2021. Nul doute que les amoureux se sont construits un confortable nid douillet.