Stéphane Bern endeuillé par la mort de son père : son "mari" Yori Bailleres lui adresse une belle déclaration

Depuis qu'ils ont officialisé leur relation au printemps 2021, Yori Bailleres n'hésite pas à faire preuve d'attentions romantiques vis-à-vis de Stéphane Bern. En plus d'être inséparables, il clame haut et fort son amour pour l'animateur sur ses réseaux sociaux à chacune occasion.

À noter que le couple a récemment passé un cap en quittant Paris pour s'installer dans le Perche. "Nous reviendrons à Paris deux jours par semaine à peu près, mais vous revenez comme quelqu'un qui n'y a plus de liens réels, ni d'attaches... J'essaye de me libérer de mes chaînes, c'est une nouvelle libération", a confié le féru d'histoire lors d'une interview pour Gala. Et pour lui d'exprimer tout son bonheur : "Je suis amoureux, j'ai quelqu'un qui m'aime et que j'aime. C'est quand même merveilleux, quand on est heureux, on a envie que les autres le soient également et on essaye de donner aux autres ce qu'on a..."