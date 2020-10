Stéphane Bern, sans compagnon : Cyril, Lionel... les ex-hommes de sa vie

Aujourd'hui, Stéphane Bern profite à fond de sa vie de célibataire. "J'ai des chiens formidables, des chèvres, des poules... Et j'ai la chance d'avoir des amis merveilleux. L'amitié, au fond, c'est une forme d'amour aussi. Rien ne peut gâcher une belle amitié, alors que l'amour passe", a-t-il confié au magazine Nous Deux en juillet dernier. Si l'animateur de Secrets d'histoire - dont un nouveau numéro est diffusé sur France 2 le 26 octobre 2020 - n'a toujours pas trouvé la perle rare, il a vécu de très bons moments aux bras de Lionel et Cyril, ses anciens compagnons.

Il y a quelques années, Stéphane Bern commençait à se confier au sujet de l'homme qui partageait sa vie depuis alors plus de dix ans : Cyril Vergniol, un architecte d'intérieur. "Avec Cyril, c'est le bonheur ! Les amours de vacances, j'ai donné quand j'avais 15 ans. Je devrais m'en souvenir, mais j'ai du mal. Je devais encore chercher ma voie à l'époque", avait-il confié à France dimanche.

Malheureusement, Stéphane Bern annonçait leur séparation en 2017. "La vie est une sédimentation de différentes époques, il ne faut jamais insulter l'avenir ni le passé. Je suis resté très ami avec Cyril, qui a partagé ma vie pendant plus d'une décennie. Il faut juste admettre que les sentiments peuvent évoluer", avait annoncé l'animateur, dans les colonnes de Paris Match.

Officialiser sa relation a "ruiné" sa vie privée

Au passage, le monsieur patrimoine du gouvernement dévoilait son nouveau compagnon : Lionel, qui travaille dans les nouvelles technologies. Ils posaient ensemble, à visages découverts en Une d'un grand magazine, et décidaient ainsi de médiatiser leur relation. Une couverture qui aura de graves conséquences sur leur relation, comme Stéphane Bern le confiera plus tard. "Cette couverture a eu un effet que je n'avais pas escompté : ruiner ma vie privée. C'est violent pour l'autre d'être ainsi exposé", déplorait-il à Télérama en septembre 2019, annonçant ainsi la fin de leur histoire. Ils apparaissaient régulièrement à deux lors de divers événements.

Depuis, Stéphane Bern assure être célibataire et semble y avoir trouvé une forme de sérénité. À Nous Deux, il assurait avoir connu le grand amour : "Si ça ne se reproduit pas, je l'aurais vécu. Je dis ça sans être amer ni triste. J'aime beaucoup vivre seul, c'est très agréable". On ne peut que lui souhaiter le plus grand des bonheurs.