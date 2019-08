Stéphane Bern séparé de Lionel : confidences sur son quotidien "un peu fade"

Après des années de vie commune, on apprenait en avril 2019 que Stéphane Bern était séparé de son compagnon, Lionel. Interrogé sur sa situation familiale dans Ça ne sortira pas d'ici, l'animateur de 55 ans avait répondu en toute honnêteté : "Toujours célibataire ! Soyons clairs, docteur, je n'ai aucun problème à parler de ces sujets-là." Toutefois discret lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée, Stéphane Bern s'est livré sur son quotidien de célibataire dans les pages du magazine Nous Deux.

Lancé sur sa "boulimie de travail", lui qui multiplie les projets à la télévision et ailleurs, Stéphane Bern avoue avoir envie de "goûter à tout" dans cette véritable "farandole de desserts". "C'est par gourmandise et pas par névrose, pour fuir ma vie ou répondre à des manques. Je suis très heureux, très équilibré, même si parfois la vie quotidienne me semble un peu fade. "Passe-moi le sel", "t'as pensé à prendre le pain ?", c'est moins fort que d'entendre le public vous remercier et vous faire des compliments", a-t-il indiqué.

Un quotidien bien rempli qui peut parfois desservir une relation. "Mais il faut écouter l'entourage sincère qui ose vous dire la vérité. Et puis, je l'avoue, dans ces conditions, la vie de couple est plus compliquée mais heureusement je ne crains pas la solitude. Ce que j'adore, c'est être dans une soirée où personne ne me parle, ça repose ma voix", continue-t-il.

En couple ou célibataire, Stéphane Bern a toujours défendu son envie d'être "libre", loin de la pression sociale du mariage et des enfants. "Pour se prolonger soi-même, il faut beaucoup s'aimer. Croire que son ADN est à ce point génial... Je ne m'aime pas assez pour me reproduire. À la rigueur, j'aurais adoré adopter des enfants de milieux défavorisés, malheureux. Mais la loi étant hypocrite, je refuse", confiait-il à Paris Match. Et quant au mariage : "Le mariage, c'est un droit mais ce n'est pas obligatoire. Je suis libre." Et on lui souhaite de l'être encore longtemps.

Retrouvez l'interview de Stéphane Bern en intégralité dans le dernier numéro de Nous Deux (N°3762), paru le 6 août 2019.