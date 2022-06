"J'ai vu les larmes dans ses yeux" : Quand Stéphane Bern a dépassé les limites avec Albert de Monaco

Entre Stéphane Bern et les têtes couronnées, c'est une longue histoire d'amour et d'amitié. Tout particulièrement avec la famille royale de Monaco, dont il est le confident. Ce lundi 13 juin 2022, le présentateur dévoile d'ailleurs, en exclusivité, sur France 3, un numéro de l'émission Secret d'histoire consacré au Rocher. Des images qui ont été tournées avec plus de facilité, pour lui, qui est si proche de certains membres du clan Grimaldi.

Il m'est reconnaissant de tout ce que je fais pour entretenir le souvenir de sa famille

"Ce sont des relations d'amitié, de respect mutuel, d'affection, explique Stéphane Bern dans les pages du magazine Télé-Loisirs. Voyez-vous, obtenir une interview du prince est assez facile, mais obtenir sa confiance est nettement plus dur. Car c'est quelqu'un qui vous juge sur le long terme. Et aujourd'hui, il m'est reconnaissant de tout ce que je fais pour entretenir le souvenir de sa famille." Très proche de la princesse Stéphanie, de Caroline de Hanovre, l'animateur a rencontré le prince Albert II de Monaco en 1989, alors qu'ils passaient plusieurs jours ensemble pour les besoins d'un reportage.

J'ai préféré couper la séquence au montage...

Une telle amitié a ses avantages. Le papa de Jacques et Gabriella a par exemple accordé une faveur extraordinaire à Stéphane Bern : il lui a ouvert, pour ce numéro spécial de Secret d'histoire, les portes du château de Marchais, dans l'Aisne, alors qu'il s'agit d'une résidence familiale privée. Très tôt, les choses ont été limpides entre ces deux-là, qui se vouent l'un à l'autre une foi sans limite. "Il a tout de suite été très amical, très amusant, se souvient le compagnon de Yori. Ce n'est pas quelqu'un de très à l'aise devant une caméra, alors, pour qu'il se détende, je lui ai raconté des blagues. Et ça a fonctionné ! Le prince sait que je ne vais pas le trahir, encore moins lui faire de mauvais coup ! D'ailleurs, une fois, lors d'une émission sur les 25 ans de la mort de la princesse Grace, je lui ai posé une question qui n'était pas prévue, et j'ai vu les larmes dans ses yeux. J'ai préféré couper la séquence au montage..."

Retrouvez l'interview de Stéphane Bern dans le magazine Télé-Loisirs, n°1893, du 6 juin 2022.