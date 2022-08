Stéphane Bern brisé par la mort de son frère : son compagnon Yori lui "redonne des forces"

Est-ce une couverture qu'il va regretter de nouveau ? Stéphane Bern s'affiche en Une de Paris Match, en compagnie de son amoureux Yori Baillères. Il y a quelques années, il en avait fait de même avec Lionel mais cette surmédiatisation lui avait alors coûté son couple... Pacsé et fou amoureux de son compagnon, l'animateur de 58 ans s'en fiche et prend tous les risques, lui qui a assez connu de drames comme ça ces derniers mois.

En effet, Stéphane Bern a eu le malheur de perdre son père, Louis, en février 2022. Une mort qui l'avait touchée au coeur, l'animateur lui rendant un vibrant hommage. Mais le sort s'est ensuite acharné sur son clan puisque le présentateur de Secrets d'Histoire a aussi dit adieu à son frère adoré, Armand, mort au début du mois d'août. Ce dernier est décédé à 59 ans, emporté par la maladie après un long combat contre le mélanome. "Je dois avouer que cette année est très rude... Armand était mon dernier lien avec l'enfance, le dernier avec lequel je pouvais partager mes souvenirs", confie l'animateur.

Face à ce double drame, il a pu compter sur la présence réconfortante de Yori à ses côtés, eux qui font toit commun au collège royal et militaire de Thiron-Gardais dans le Perche ; l'animateur a quitté Paris et vendu ses meubles aux enchères. "Sans lui, je m'effondrerais. Il me redonne des forces. Yori, c'est l'appel de la vie", ajoute Stéphane Bern. De jolis mots pour celui qu'il décrit volontiers comme l'homme de sa vie.

Avec la mort de son frère - qualifié dans un tendre message Instagram de "pudique et modeste, humble et taiseux, mais terriblement sensible" -, l'animateur voit son clan se réduire. Mais il lui reste tout de même sa belle-soeur avant que ses nièces et son neveu. Pour eux, il veut se montrer présent, disponible, attentionné presque comme un second père. "Quand ma plus jeune nièce se mariera, c'est moi qui la mènerait à l'autel", confie-t-il avec émotion.

