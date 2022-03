Stéphane Bern et son ex Lionel : il révèle ce qui a "ruiné" leur histoire d'amour

Désormais heureux avec Yori Bailleres, de vingt ans son cadet, Stéphane Bern s'est installé avec l'élu de son coeur dans le Perche en décembre 2021. Plus discret et ayant appris de ses erreurs du passé, l'animateur tient à préserver son amour pour le beau brun loin des médias.

Le couple pourrait d'ailleurs s'être marié dans le plus grand des secrets si l'on en croit les anneaux portés par Stéphane Bern et son compagnon sur de récents clichés postés sur Instagram. L'ancien candidat à Mister Gay Europe (2007) et créateur du site de rencontres gay Le Cercle de Socrate surnomme désormais l'écrivain franco-luxembourgeois son "mari". Simple signe d'affection ou réelle officialisation de leur union ?