Stéphane Bern, son couple avec Yori Bailleres très exposé : il s'explique sur ce choix très réfléchi

En juin 2021, Stephane Bern, à l'occasion de la Marche des fiertés, a confirmé avoir retrouvé l'amour auprès de Yori Bailleres, ancien candidat à Mister Gay Europe (2007) et créateur du site de rencontres Le Cercle de Socrate de 20 ans son cadet. Malgré cette officialisation très publique, on aurait pu croire que l'animateur de 58 ans veuille garder cette relation discrète. Et pour cause, la médiatisation de son histoire avec son ex Lionel avait eu raison de leur idylle selon lui. Et pourtant, Stephane Bern ne peut s'empêcher de clamer haut et fort son amour pour Yori, photos à l'appui, sur ses réseaux sociaux.



Lors d'une interview pour Télé Star parue ce lundi 15 août 2022, Stéphane Bern s'est expliqué sur ce choix. "C'est pour mieux contrôler mon image !", a-t-il confié. Et d'ajouter : "Certaines photos de moi prises à mon insu et publiées sont très moches. Au moins, là, je suis sûre qu'elles sont belles". L'important pour le féru du patrimoine français est, quoi qu'il en soit, l'équilibre qu'il se construit avec Yori. Et celui-ci est des plus solides. "Tout se passe bien, on est très heureux", a-t-il assuré.

C'est loin de Paris que les amoureux profitent ensemble, et avec leurs deux chiens, dans le Perche. "Nous reviendrons à Paris deux jours par semaine à peu près, mais vous revenez comme quelqu'un qui n'y a plus de liens réels, ni d'attaches... J'essaye de me libérer de mes chaînes, c'est une nouvelle libération", avait raconté sur Europe 1 en décembre 2021.

Son autre coin de liberté, Stephane Bern le trouve à Paros, en Grèce, où il se rend chaque année et où il a acheté une petite maison qui lui permet de disposer d'une "paix royale". "J'y suis très détendu. Je dis des conneries toute la journée. On rigole, on fait les fous. La seule chose pour laquelle il ne faut pas compter sur moi, ce sont les soirées. Je ne suis pas un fêtard. J'adore dîner, m'amuser, mais à 23h-minuit, je dis :' Vous m'excusez, mais je monte me coucher'. Je me fais une citronnelle et au lit", détaillait-il en 2013.