Stéphane Bern parti de Paris avec Yori : il se confie sur ce déménagement très bénéfique

D'ailleurs, et même s'il l'a beaucoup critiquée en partant, impossible pour lui de se passer de la capitale : "Paris reste la plus belle capitale du monde." "Désormais, je ne profite que des bons côtés quand j'y vais. J'y suis deux jours par semaine pour enregistrer mon émission sur Europe 1, 'Historiquement vôtre'. Dès le mardi soir, je reviens à Thiron-Gardais", confie-t-il, heureux de retrouver le plus vite possible celui qui fait battre son coeur depuis deux ans.

Et celui-ci ne regrette pas leur changement de vie : selon ses confidences à l'hebdomadaire, il ne supportait plus les trop nombreux visiteurs qui encombraient leur appartement du XVIIIème arrondissement. Tout en sachant imposer à l'animateur de faire une pause pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. "Auparavant, chaque week-end, j'acceptais d'inaugurer des chantiers d'église ou de pont. Parce que j'aime ça, certes, mais aussi pour combler le vide, la solitude. Aujourd'hui, j'essaie d'en refuser certains, pour être plus souvent à la maison", explique-t-il, heureux.

Bref, une vie qui change du tout et qui a aidé Stéphane Bern après deux décès difficiles, ceux de son père et de son frère il y a quelques semaines. Et deux ans après la rencontre des tourtereaux, qui se sont pacsés récemment, cela semblait logique : "On s'est jurés l'un à l'autre, donc on considère que nous sommes comme mariés. Après deux années ensemble, les sentiments sont toujours aussi forts... Je dirais même qu'ils s'intensifient de jour en jour".