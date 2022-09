Charles III perd (encore) ses nerfs pour une raison improbable : le malaise de Camilla fait réagir

Il y a quelques jours, samedi 10 septembre, une scène similaire s'est produite. Charles III, irrité au plus haut point, avait demandé l'aide de ses assistants en raison d'un porte-stylo mal placé. Une attitude qui ne va pas aider le roi âgé de 73 ans à conquérir celles et ceux qui ne sont pas enthousiasmés par le fait qu'il succède à Elizabeth II. Décrit comme démodé et peu charismatique auprès des jeunes Britanniques notamment. Ces derniers auraient été nombreux à préférer que la succession passe directement au prince héritier William et à son épouse Kate, les parents des trois irrésistibles George, Charlotte et Louis.

La relation des Britanniques avec Charles "a connu des hauts et des bas", estime l'expert royal Richard Fitzwilliams, en grande partie à cause de la fin "désastreuse de son mariage" avec la très populaire Diana et de sa liaison avec Camilla Parker-Bowles à l'époque. Charles a ensuite épousé Camilla en 2005. Les Britanniques sont cependant sensibles à cette obstination amoureuse : petit à petit, sa côte de popularité remonte. Ces derniers temps, Charles est "énormément respecté pour son travail auprès des associations", ajoute l'expert, "il est peut-être vieux-jeu sur certains points, mais son bilan est remarquable".

Président ou bienfaiteur de plus de 420 associations, Charles a notamment oeuvré avec sa fondation à aider deux millions de jeunes en difficulté. Mais c'est surtout son engagement écologique de longue date qui parle à la jeunesse. En espérant que son tempérament ne prenne pas trop souvent le dessus.