Diaporama : Charles III perd (encore) ses nerfs pour une raison improbable : le malaise de Camilla fait réagir

Charles III furieux à cause d'un "foutu" stylo : Camilla gênée face à un roi qui perd encore son sang-froid

Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla, reine consort d'Angleterre, saluent la foule aux abords du château de Hillsborough à Belfast

Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla, reine consort d'Angleterre, vont à la rencontre de la foule à Belfast, à l'issue de la messe "Reflection for Queen Elizabeth II" à la cathédrale Sainte Anne. Le 13 septembre 2022.

Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla, reine consort d'Angleterre, quittent la cathédrale Sainte-Anne à l'issue de la messe "Reflection for Queen Elizabeth II" à Belfast, le 13 septembre 2022.

5 / 15

Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla, reine consort d'Angleterre - Le roi d'Angleterre et la reine consort d'Angleterre, la Première ministre Liz Truss assistent à la messe "Reflection for Queen Elizabeth II" à la cathédrale Sainte Anne à Belfast, le 13 septembre 2022.