Diaporama : George, Charlotte, Mia, Savannah... Les arrières petits-enfants d'Elizabeth II réunis à Windsor, pour leur "Gan-Gan"

Savannah Phillips, Zara Tindall (Phillips), Ilsa Phillips, Lena Tindall et Mike Tindall - Cérémonie funèbre en La Chapelle Saint-Georges en présence des 15 Premiers ministres des royaumes qui ont exercé pendant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le cercueil sera descendu dans la crypte royale de la Chapelle Saint-Georges où elle reposera au côté de son époux le prince Philip, décédé le 9 avril 2021. Une cérémonie privée d'inhumation se tiendra au Mémorial du roi George VI. Windsor, le 19 septembre 2022. © Victoria Jones / Bestimage

Savannah Phillips and Zara Tindall (back) and Ilsa Phillips, Lena Tindall and Mike Tindall arrive at the Committal Service for Queen Elizabeth II held at St George's Chapel in Windsor Castle, Berkshire. Picture date: Monday September 19, 2022.