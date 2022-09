Charles III est prêt à faire un pas en avant pour Lilibet et Archie mais...

La période de deuil est désormais terminée au Royaume-Uni. Près d'une semaine après les obsèques de la reine Elizabeth II, chacun des membres de la Couronne a repris ses fonctions. Kate Middleton et le prince William se sont d'ailleurs rendus à Windsor pour remercier le personnel du château pour l'organisation sans faille des funérailles. Quant à Meghan Markle et au prince Harry, ils sont sagement rentrés à Los Angeles, et en toute discrétion, pour retrouver leurs deux enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an. Un come-back très attendu pour le couple pour qui les affronts ont été nombreux.

L'un d'eux concerne justement Archie et Lilibet. La mort de la reine Elizabeth II a bousculé l'ordre de succession et a rebattu les cartes concernant les titres de chaque tête couronnée. Archie et Lilibet devaient d'ailleurs devenir prince et princesse, attribution que le roi Charles III a finalement refusée au vu de l'éloignement de Meghan et Harry de la Couronne. Cette décision, le duc et la duchesse de Sussex ont eu du mal à la digérer, furieux de voir leurs choix passés mettre leurs enfants sur la touche.

Mais il se pourrait que le roi ait finalement changé d'avis. Comme l'a indiqué Katie Nicholl dans le dernier épisode de True Royalty TV's The Royal Beat, dont les propos ont été rapportés par le site du Daily Mail, Charles III envisagerait bel et bien de les faire prince et princesse. Pour ce faire, une condition est à respecter et elle est non négociable. Charles III veut s'assurer qu'il peut faire confiance les yeux fermés au couple et qu'il peut compter sur les Sussex en dépit des derniers événements passés et des nombreuses tensions existantes entre Meghan, Harry et le reste de la monarchie.

Pour l'instant, Archie et Lilibet sont toujours considérés comme "Master" et "Miss" sur le site officiel de la famille royale. Reste à savoir si Meghan et Harry seront prêts à faire ce sacrifice, eux qui depuis le début insistent sur leur indépendance et leur volonté de rester le plus éloignés possible du protocole (très bien appliqué par la princesse Charlotte) et des mauvais côtés de la Couronne.