Diaporama : "Méprisant" et "grossier" : le prince Harry ne vaut pas mieux que Meghan, des témoignages fuitent

1 / 18 "Méprisant" et "grossier" : le prince Harry ne vaut pas mieux que Meghan, des témoignages fuitent

2 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, lors d'une cérémonie commémorative pour le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale à Londres, au stade Twickenham avant le match de rugby Angleterre/Nouvelle-Zélande.



© Purepeople BestImage

3 / 18 Meghan Markle et son fiancé le prince Harry - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2017.



© Purepeople BestImage

4 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle participent à la conférence de presse des Invictus Games 2023 à Dusseldorf, Allemagne le 6 septembre 2022. © Imago / Panoramic / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Imago / Panoramic / Bestimage

5 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, lors d'un gala de soutien pour la fondation des Invictus Games au théâtre Dominion à Londres le 6 décembre 2018.



© Purepeople BestImage

6 / 18 Le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2017.



© Purepeople BestImage

7 / 18 Le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry à la premiere de Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi au Royal Albert Hall à Londres, le 12 décembre 2017



© Purepeople BestImage

8 / 18 Le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle arrivent au "Nottingham Contemporary" pour la journée mondiale de la lutte contre le Sida à Nottingham à l'occasion de leur première visite officielle depuis leurs Fiançailles à Nottingham le 1er decembre 2017.



© Purepeople BestImage

9 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022.



© Purepeople BestImage

10 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.



© Purepeople BestImage

11 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres le 14 septembre 2022. © Photoshot / Panoramic / Bestimage



© Purepeople BestImage

12 / 18 Le prince de Galles William, la princesse de Galles Kate Catherine Middleton, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex © Purepeople BestImage

13 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

14 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.



© Purepeople BestImage

15 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022.



© Purepeople BestImage

16 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022.



© Purepeople BestImage

17 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, à l'abbaye de Westminster pour les commémorations du Souvenir à Londres. Le 8 novembre 2018



© Purepeople BestImage