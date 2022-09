Prince Harry : Le prince George, une menace pour lui ? Il craint le fils de Kate et William !

Décidément, chaque mouvement du prince Harry et de son épouse Meghan Markle est scruté à la loupe. Le moindre faux-pas fait l'objet de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, mettant à mal la réputation du couple Sussex, déjà bien ébranlée par son départ aux Etats-Unis et les révélations fracassantes qu'il a faites au cours de son interview avec Oprah Winfrey. La publication de Extracts of Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown, ouvrage signé Valentine Low, journaliste et expert royal, ne va pas arranger ses affaires, surtout celles du prince Harry.

Le duc de Sussex aurait fait part de ses craintes concernant... le prince George, son neveu de 9 ans d'après le Daily Mail. Harry ferait "une fixette" sur le fait qu'il serait définitivement relégué au second plan une fois la majorité atteinte pour le futur roi d'Angleterre. Situation qu'il vivrait mal, voire pire : elle lui ferait "peur."

Ce n'est pas la seule chose que l'on apprend au sujet des parents d'Archie, 3 ans et sa petite soeur Lilibet, 1 an qui auraient pu ne jamais exister. Si tout se passait au mieux au début de leur relation, Meghan Markle aurait vite souhaité que cette romance, promise à un grand avenir, soit officialisée. Sans doute fatiguée de devoir se cacher du monde entier avec l'homme qu'elle aime, l'ex-star de la série Suits aurait évoqué le sujet avec le prince Harry, visiblement pas pressé de passer à la vitesse supérieure avec l'Américaine à l'époque.

Déterminée à faire d'Harry l'homme de sa vie, Meghan Markle n'y serait pas allée par quatre chemins. La fille de Doria Ragland et Thomas Markle aurait donc posé un ultimatum à son compagnon : c'est l'officialisation ou la séparation. Craignant de la perdre, le prince Harry s'est donc exécuté et a fini par épouser sa douce le 19 mai 2018. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle que son frère a traversée avec Kate Middleton en 2007.

A l'époque, le prince William met du temps à demander la belle Anglaise en mariage, malgré leur relation sérieuse et longue de plusieurs années. Surnommée "Waity Katie", Kate Middleton durcit le ton et met William au pied du mur : ils se marient ou elle le quitte. Une brève séparation s'en suit, au cours de laquelle Kate Middleton fera tout pour attirer l'attention de son prince et lui faire regretter ce qu'il a perdu. Mission accomplie...