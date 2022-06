Kate Middleton larguée par téléphone par William : son attitude parfaite a fait la différence...

Aujourd'hui, Kate Middleton est bien la seule à détenir la clé du prince William. Le duc de Cambridge est décrit comme "sanguin" et peut inquiéter certains au sein de Buckingham mais son épouse sait comment l'apaiser et lui apprendre à prendre plus de recul. Parents de trois enfants, George, Charlotte et Louis, les Cambridge sont pourtant, comme beaucoup de couples, passés par des moments pas toujours évidents. Notamment lorsque Kate Middleton a été larguée par le fils de Charles et Diana.

Au printemps 2007, le prince William, terrorisé par l'idée de s'engager, décide de rompre avec sa petite amie, par téléphone. Celle qui a été sa confidente pendant si longtemps lors de leurs études à Saint-Andrews, en Écosse, doit se contenter de ça. Et c'est sa réaction qu'appréciera parfaitement le prince William qui va convaincre ce dernier à revenir, rapporte Gala, en kiosques ce jeudi 30 juin 2022. La duchesse de Cambridge ne dit pas un mot à la presse, elle garde tout pour elle. Elle intériorise et s'envole pour Ibiza avec une amie.

Trois mois après la rupture, le prince William revient

Good Job. Trois mois plus tard, la recette s'avère payante puisque le prince William revient. Il est désormais sûr de ses sentiments. Et s'il est encore traumatisé par l'échec de l'union de ses parents et la mort de sa mère, le frère aîné du prince Harry peut compter sur Kate Middleton pour le rassurer et l'inciter à consulter. Au fil des années, elle est désormais celle qui le connaît le mieux. Et la seule à l'apaiser. La duchesse de 40 ans sait désamorcer les colères de son époux. Le futur roi admire "comment elle a su trouver sa place et s'y tenir", selon Rebecca English. Elle n'hésite pas à lui conseiller de prendre du recul sur certaines tempêtes médiatiques et de ne pas être aussi impulsif.

Ses colères difficiles à gérer à Buckingham

Car au sein du Palais, le tempérament du futur roi n'est pas toujours évident pour tout le monde. "C'est un sanguin, qui peut exploser à tout moment, surtout quand il est contrarié ou quand sa famille est sous le feu des critiques", rapporte Robert Johnson, auteur de William at 40 : The making of a modern monarch. Et même les membres de la famille royale en font les frais, de son père Charles à son frère Harry en passant par son oncle Andrew. Heureusement, Kate Middleton est là.