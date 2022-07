Prince George, sosie bluffant de son père : la photo de ses 9 ans le prouve

Force est de constater que le prince George ressemble de plus en plus à son papa en grandissant. Au cours des derniers mois, le fils de Kate Middleton et du prince William s'est montré bien plus souvent qu'avant à l'occasion d'événements officiels comme lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Toujours à côté de William, impossible de ne pas voir à quel point père et fils se ressemblent.

Le prince George, fan de William, portait les mêmes tenues que son papa. En costume, chemise blanche et cravate, le jeune garçon est la réplique parfaite (avec quelques années de moins) de William. Leur complicité ne fait d'ailleurs aucun doute. A les voir rigoler, échanger et vivre les événements ensemble, père et fils partagent bien plus qu'une ressemblance physique. Un bonheur qui fait plaisir à voir et qui doit faire un peu oublier à William les tensions avec son jeune frère...