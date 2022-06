Affront public, tensions avec William... Le prince Harry hors de lui depuis le jubilé

C'est un Harry bredouille et en colère qui a fait ses valises et a repris l'avion direction la Californie avec Meghan Markle, Lilibet, 1 an et Archie, 3 ans le dimanche 5 juin dernier. Heureux de retrouver les siens et le peuple britannique pour célébrer les 70 ans sur le trône d'Angleterre de sa grand-mère Elizabeth II, le prince Harry a vite déchanté. Il est même reparti furieux selon sa biographe Angela Levin comme le rapporte le magazine Closer. L'auteure affirme avoir été choquée par le visage du prince Harry lors de la messe du vendredi 3 juin, seul événement auquel le couple Sussex a finalement participé : "Ce qui m'a vraiment frappée ce jour-là, c'est sa colère, affirmait-elle à The Sun. Harry portait ses émotions sur son visage, il avait l'air absolument furieux."

Plusieurs raisons à cela selon elle. Le prince Harry ne s'attendait pas à ce que les Britanniques présents aux abords de la cathédrale Saint-Paul lors de la messe se mettent à les siffler, lui et sa femme Meghan. Autre détail : l'accueil que lui ont réservé les membres du clan royal. S'il s'est montré complice avec ses cousines Eugenie et Beatrice d'York, c'était visiblement tendu avec le reste de la famille : "Je pense qu'il est très contrarié d'avoir été superbement ignoré. Il a toujours l'impression qu'il doit s'excuser de quelque chose" poursuit sa biographe. L'entrevue de 15 minutes avec la Souveraine n'a pas dû arranger les choses.

Et que dire de l'absence de son frère William au premier anniversaire de Lilibet. Samedi 4 juin, Meghan Markle et le prince Harry organisaient une petite fête pour la soeur d'Archie à Frogmore Cottage, la résidence qu'ils occupaient avant leur départ en Amérique, sans William et Kate Middleton, absents pour obligations royales : "Meghan et Harry ont invité Kate et William ainsi que leurs enfants à la fête, mais ils ont oublié que ces derniers se trouvaient au Pays de Galles le matin même et qu'ils ne revenaient que pour le concert du jubilé. Il leur était donc impossible d'y assister."

Autant dire qu'une réconciliation entre les deux frères restera au stade d'utopie pendant encore quelque temps. Seul moyen d'arranger potentiellement les choses : que le prince Harry cesse les visites express et prenne le temps de discuter avec les siens. "Ils ont besoin de calme, on ne peut pas espérer retrouver une proximité entre deux portes" révèle Angela Levin. D'autant plus que, toujours d'après elle, le prince Harry pourrait en réalité se trouver dans une position de regret : "Il a peut-être pensé à ce qu'il avait laissé derrière lui quand il est parti. Il est autodestructeur et peut regretter ce qu'il a perdu." Il semblerait que la prise de conscience arrive un peu tard...