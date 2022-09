Diaporama : Kate Middleton : Pour l'éducation de George, Charlotte et Louis, elle copie sur...

Kate Middleton : Pour l'éducation de George, Charlotte et Louis, elle copie sur...

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres. © Purepeople BestImage

Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge accompagnent leurs enfants George, Charlotte et Louis à l'école Lambrook le 7 septembre 2022. © Purepeople BestImage

La reine Elisabeth II, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022 © Purepeople BestImage

Le prince Edward, comte de Wessex et la comtesse Sophie - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Ben Stansall / PA / Bestimage © Purepeople BestImage, © Ben Stansall / PA / Bestimage

6 / 19