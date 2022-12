Kate, William, Charles, Camilla : Face à la menace Meghan et Harry, ils contre-attaquent

En tant que membres actifs de la Couronne, Kate Middleton, le prince William, le roi Charles III et la reine consort Camilla Parker-Bowles n'ont pas la possibilité d'agir comme bon leur semble. Et ce, qu'importe la nature des actions, même s'il s'agit de se défendre des attaques de Meghan Markle et du prince Harry par exemple. Le couple Sussex a décidé de clôturer l'année 2022 en beauté et dans les règles de l'art du règlement de comptes. Leur série Netflix, dans laquelle les parents d'Archie et Lilibet, 3 ans et 1 an, ne prennent apparemment pas de pincettes pour évoquer la monarchie, sort ce jeudi 8 décembre. La première partie en tout cas. La seconde est attendue le 15 décembre, une semaine plus tard. Un cadeau de Noël dont le quatuor de choc formé par Kate, William, Charles et Camilla se serait évidemment bien passé.

Si les prises de parole spontanées ne sont pas permises au sein de la Couronne, ils ont néanmoins trouvé la parade pour pouvoir affronter comme il se doit les missiles que Meghan et Harry s'apprêtent à envoyer. Une réunion de crise est d'ailleurs annoncée, afin de trouver la meilleure réponse qui soit en cas de nécessité de démentir. Mais face à autant de haine et de rancune, Kate Middleton, le prince William, Charles III et Camilla Parker-Bowles ont trouvé la meilleure défense : l'unité.