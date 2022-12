Prince William : Prêt à contre-attaquer contre Harry ? Une réunion de crise prévue avec Charles !

Au programme, déterminer leur ligne de défense commune contre le prince Harry et Meghan Markle, qui devraient à nouveau leur poser problème en janvier, avec la sortie des mémoires du fils cadet de Charles et Diana. Une ligne de défense qui pourrait bien être plus agressive que d'habitude : cette fois-ci, selon le site britannique The Mirror, le prince William voudrait contre-attaquer et exhorter lui-même son frère à "retirer" ses propos si ceux-ci sont offensants ou mensongers.

"Torpiller leur séjour"

Alors, fin de la politique du "never explain, never complain", si chère à la reine d'Angleterre ? Pour le moment difficile de le savoir, mais selon des experts, le futur roi serait "fatigué" de ne rien pouvoir dire et d'être attaqué sans cesse. Il serait d'ailleurs persuadé que la diffusion de la bande-annonce aurait été faite ce jeudi pour "torpiller leur séjour américain". Et pire encore, il n'aurait pas apprécié la photo intégrée dans la bande-annonce du documentaire, sur laquelle on voit Kate Middleton fusiller le couple du regard...

Sa femme avait déjà été attaquée, d'ailleurs, lors de la première interview du prince Harry et de Meghan Markle par Oprah Winfrey. L'actrice américaine avait notamment révélé que la princesse de Galles l'aurait fait pleurer lors d'une dispute avant son mariage, en 2018, puis se serait fait excuser en lui livrant des fleurs. Certaines sources disent en revanche que l'histoire serait plutôt l'inverse...

Alors, aura-t-on cette fois la version de la famille royale ? Nul doute en tout cas que le prince Harry et Meghan Markle ne seront plus les bienvenus sur le sol britannique s'ils ne mesurent pas leurs mots...