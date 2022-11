"Il est consterné par son comportement" : le prince William très déçu par Harry, il ne lui fera aucun cadeau

Non, la trêve de Noël n'aura pas lieu chez les Windsor. Déjà parce que le prince Harry, son épouse Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie (3 ans) et Lilibet (1 an) ont prévu de rester en Californie pour les fêtes de fin d'année. Et surtout parce que la sortie le 10 janvier prochain des mémoires du duc de Sussex, baptisées Spare, a jeté comme qui dirait un sacré froid au sein de la famille royale. Il faut dire que le livre s'annonce très croustillant en termes de révélations sur les membres du clan Windsor. Le timing (quelques mois seulement après la mort de la reine Elizabeth II) est aussi mauvais que le contenu d'après les spécialistes de la monarchie.

C'est à se demander si le prince Harry ne fait pas exprès de froisser les siens depuis son retrait de la Firme avec sa femme Meghan Markle, avec qui il s'est installée en Amérique. Quand il ne consacre pas toute une interview à Oprah Winfrey au cours de laquelle il s'acharne sur les défauts et les horribles traitements que son épouse aurait connus du temps de leur vie à Londres, il demande à ce que les Britanniques lui payent toute une bande de gardes du corps pour assurer sa sécurité ainsi que celle de sa famille lors de sa venue sur le territoire. Une demande un brin culottée que la reine lui avait d'ailleurs refusée.

Dernier coup bas en date, son voyage à Londres avec Meghan Markle début septembre. Le couple était attendu dans le pays pour assurer un événement caritatif avant que le destin n'en décide autrement. Le 8 septembre, à l'annonce du décès d'Elizabeth II, le prince Harry et Meghan Markle ont stoppé tout engagement pour venir lui rendre hommage et assurer préparatifs et présence lors de la période de deuil et les funérailles d'Etat. S'ils ont fait bonne figure, Harry et William n'ont berné personne. Les sourires de façade ne masquaient pas la réelle distance érigée depuis des mois entre les deux frères. Et les récents propos de Simon Heffer rapportés dans le Telegraph selon The Express confirment la cassure.

Défendre les intérêts de la firme

D'après William, le prince Harry a suffisamment tapé sur la monarchie pour en rajouter une couche avec des mémoires : "Le prince de Galles serait consterné par le comportement général de son frère mais également de la prochaine parution de son livre. [...] Il ne fait aucun doute qu'il a à coeur de défendre les meilleurs intérêts de la Firme en déplorant la conduite du duc." Faire semblant ne ferait même plus partie de ses projets face au manque de considération de son frère. La possibilité d'une réconciliation a cette fois-ci atteint un point de non-retour : "Il semblerait que William veuille renouer le contact avec son frère et, en même temps, il a peur que tout ce qu'il pourrait dire à Harry se retrouve dans un documentaire Netflix, dans une interview à Oprah Winfrey, voire dans les mémoires qu'Harry va publier à l'automne prochain..." Une confiance complètement brisée.