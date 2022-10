Prince Harry : Son astuce imparable pour gérer les crises de sa fille Lilibet

Après son frère William, le prince Harry a lui aussi connu les joies (ou pas) de la paternité. Avoir des enfants, ça bouleverse tout un quotidien, que l'on appartienne à une famille royale ou non. Si certains s'en sortent à renfort de nounous et d'aides à domicile, ce n'est pas le cas de tout le monde. Meghan Markle et le prince Harry ont à coeur de passer le plus de temps possible avec leurs enfants Archie (3 ans) et Lilibet (1 an). Ils les emmènent chaque jour à l'école ou à la crèche pour partager le plus possible avec eux mais tout ne se passe pas toujours comme prévu.

Dans un article publié par The Cut Magazine au mois d'août que relate Gala, la journaliste en charge de l'entretien, Allison P. Davis, a fait une grande plongée dans l'univers de la famille d'Harry et de Meghan, dont les habitudes et les anecdotes se font pourtant rares. Elle a notamment eu l'occasion de partager un trajet pour emmener le petit Archie à l'école. C'est tout ensemble, avec parents et petite soeur, que le garçonnet a été conduit dans son établissement. Une petite escapade au cours de laquelle le prince Harry a dévoilé ses talents de papa poule.