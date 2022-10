Kate Middleton, bientôt 41 ans : son anniversaire déjà gâché... à cause du prince Harry !

Les derniers mois de la famille royale ont été bien mouvementés. Après le jubilé de platine de la reine Elizabeth II en juin dernier, les membres du clan Windsor ont dû lui faire leurs adieux au mois de septembre. Ils n'étaient alors pas au bout de leurs peines. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que la série The Crown aurait l'audace de tourner les derniers instants de la princesse Diana à Paris quelques semaines après et que le prince Harry porterait le coup de grâce à tous ces coups durs subis par la monarchie.

Alors qu'elles devaient être publiées au cours du mois d'octobre, la date de sortie des mémoires du prince Harry, intitulées Spare (Le suppléant), a été repoussée en raison de la disparition de la Souveraine et du mauvais timing que provoquerait le maintien du projet comme prévu. C'est un tout autre jour que le duc de Sussex a choisi pour lever le voile sur le récit de sa vie : le 10 janvier prochain, le public pourra se procurer le livre du prince Harry. Un véritable cadeau empoisonné pour Kate Middleton qui aura célébré son anniversaire la veille.

En raison des fêtes de fin d'années, auxquelles on ne verra ni Meghan Markle ni le prince Harry (évidemment), la famille royale connaît un mois de janvier d'ordinaire plutôt calme. De plus, les vacances scolaires n'étant pas terminées, Kate Middleton et le prince William peuvent normalement profiter de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans et pratiquer les activités créatrices et de plein air qu'ils aiment tant partager avec leurs têtes blondes. Mais cette année, le planning risque d'être bien différent.

Les esprits seront sans doute bien plus occupés à penser aux révélations que contiendra le livre du prince Harry qu'à la nouvelle bougie soufflée par la princesse de Galles. Même Kate Middleton n'est pas à l'abri de ne pas être dans l'ambiance pour la fête. Depuis leur départ du Royaume-Uni, le couple Sussex ne lésine pas sur les révélations fracassantes et très embarrassantes concernant la monarchie. Espérons que l'ouvrage épargne quand même la duchesse de Cambridge dont la gentillesse apparente a déjà été mise à mal après que Meghan Markle a révélé qu'elle l'avait fait pleurer lors d'essayages avant son mariage avec Harry.