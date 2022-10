The Crown : Le prince William furieux contre la série, Netflix lui répond

Ne parlez pas de The Crown au prince William, vous risqueriez de vous prendre un sacré coup (lui qui s'entraînait encore récemment à la boxe.) L'aîné de Diana et du roi Charles III est hors de lui depuis qu'il a appris la sortie prochaine de la saison 5 de la série. Le 9 novembre prochain, les utilisateurs Netflix découvriront la suite de la fiction s'inspirant des grands événements vécus par la couronne britannique depuis l'arrivée d'Elizabeth II au pouvoir. La saison 5 aura pour principale intrigue le divorce de Diana et Charles ainsi que la mort de la princesse de Galles à seulement 36 ans.

Si toutes les théories ont couru concernant ce terrible accident de voiture fatal à Diana Spencer, The Crown a opté pour un parti pris qui ne plaît pas du tout au prince William. Ce dernier serait furieux à l'idée de voir les dernières années de la vie de sa maman portées dans la série, à savoir le drame de l'accident et l'interview de sa mère accordée à Martin Bashir pour la BBC. Sa tristesse serait "indescriptible" selon une correspondante de Buckingham au Telegraph.

Pour lui, The Crown ne ferait que profiter de la mort de sa mère pour inciter les gens à regarder et engranger les recettes, qui plus est en maintenant la diffusion quelques semaines seulement après la mort de la reine Elizabeth II. Il serait même furieux que le programme exploite l'entretien de Diana au cours duquel la justice avait pourtant confirmé que la princesse avait été manipulée par le journaliste, augmentant son sentiment de "peur, paranoïa et isolement" à l'époque. La BBC s'était alors promis de ne plus diffuser de séquences de l'interview par respect pour les membres de la famille royale. The Crown n'a eu visiblement aucun scrupule à y faire allusion.

Netflix a réagi

Les déclarations de Netflix affirmant que la scène de l'accident ne serait pas reconstituée n'ont pas suffi à calmer la colère : "Une ligne a été franchie, révèle une source à The Sun. Tourner à Paris et faire revivre les derniers jours dramatiques de Diana est très gênant. La série a toujours représenté de manière fictive les grands événements de la famille royale avec le plus de justesse possible. Mais les événements traités étant de plus en plus récents, il est devenu difficile de trouver le bon équilibre."

Face aux nombreuses critiques à l'approche de la sortie de la saison 5, Netflix a réagi par le biais d'un communiqué de presse : "The Crown a toujours été présentée comme un drame basé sur des événements historiques. La saison 5 est une dramatisation fictive, imaginant ce qui a pu se passer au coeur du clan Windsor durant cette décennie décisive pour la famille royale." Une prise de parole qui ne risque pas d'arranger les choses...