Kate Middleton au bowling, William à la boxe : le duc et la duchesse donnent tout sur le terrain !

Kate Middleton et le prince William n'ont pas vraiment changé leurs habitudes même s'ils ont hérité d'un nouveau titre à la mort de la reine. Devenus prince et princesse de Galles, Kate Middleton et William sont partis à la rencontre des Gallois mais aussi de l'Irlande du Nord avant d'opérer un retour à Londres. Et ce n'est pas parce qu'ils sont rentrés à la maison qu'ils se tournent les pouces, bien au contraire !

Une fois les enfants déposés à l'école, Kate et William ont pris le chemin de la banlieue londonienne et sont retournés au parc olympique 10 ans après sa création (les JO de Londres se sont déroulés en 2012). A cette occasion, une association, Coach Core, avait été créée pour aider les jeunes en situation de handicap à la pratique du sport. En grands sportifs et compétiteurs, Kate Middleton et William ont tenu à applaudir leur démarche et les soutenir pour ce 10ème anniversaire qu'ils ont célébré comme il se doit.

En arrivant dans l'enceinte de l'établissement, les parents de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans sont passés aux choses sérieuses. En découvrant les diverses disciplines que les élèves peuvent pratiquer, Kate et William ont essayé. La duchesse de Cambridge, sublime dans une veste vintage bleue en tweed de la maison Chanel, a tenté le bowling quand le futur roi d'Angleterre lui a préféré le football et la boxe. Fait étonnant, le couple ne s'est pas imposé le défi de s'affronter lors d'un duel sur l'un des stands proposés. Une demande de William ?