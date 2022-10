Kate et William, un autre bébé à venir ? Cette question sur un 4e enfant qui les a gênés...

Décidément, ce court séjour en Irlande du Nord n'aura pas été de tout repos pour le prince William et Kate Middleton ! Invités dans le cadre de leur nouveau statut de prince et princesse de Galles, le couple, que certains disaient en froid s'est offert un bain de foule pendant lequel une femme a pris à partie la future reine, lui expliquant que l'Irlande "n'était pas son pays", avant de visiter une maternité où Kate Middleton a pu câliner autant de bébés qu'elle le voulait.

Et l'un d'entre eux, comme souvent, a fini dans ses bras ! Très tendre, la maman de trois enfants (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans) semblait plus radieuse que jamais. Il faut dire qu'elle le dit et le répète depuis des années : elle aime s'occuper des nourrissons. Son mari l'a d'ailleurs tout de suite fait remarquer au public présent : "Plus de bébés, plus de bébés... Catherine adore câliner les bébés", a-t-il déclaré avec humour.

Et l'une des personnes présentes en a donc profiter pour poser LA question fatidique : le couple pense-t-il à un nouvel enfant dans (très) peu de temps ? À 40 ans, tous les deux pourraient avoir envie de compléter leur tribu, même si les trois bambins qui la composent semblent déjà leur prendre beaucoup de temps. Et la réaction interloquée du prince William l'a entièrement confirmé : lorsque son interlocuteur lui a malicieusement demandé : "Allez-vous essayer d'en faire un autre ce soir ?", celui-ci a répondu "C'est ici que ça se termine !", avec humour.

Il faut dire que ce n'est pas la première fois que tous les deux font face à ce genre de questions. À chaque sortie où le couple croise un enfant, des curieux les questionnent en effet et à chaque fois le fils du roi Charles III est clair : pas de quatrième enfant pour eux. La princesse, qui ne semble pas contre un petit dernier, doit donc être raisonnable, surtout qu'une nouvelle naissance ne serait pas adaptée à leur nouvelle maison. À la rentrée, la petite famille a en effet quitté Londres pour Windsor, où ils habitent désormais à plein temps pour que leurs enfants puissent profiter de la campagne et de l'air frais. Mais aucune chambre supplémentaire n'est disponible, ce qui les avait d'ailleurs obligés à gérer la vie quotidienne sans la nounou des enfants qui les suit depuis leur naissance.