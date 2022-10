Kate Middleton bousculée : une femme s'en prend à la duchesse, sa réponse est parfaite

Si les membres de la famille royale sont rodés sur le protocole, les bonnes manières et l'attitude à adopter en public, tous les cas de figure ne sont pas étudiés. Kate Middleton en a fait les frais ce jeudi 6 octobre. La duchesse de 40 ans s'est rendue à Belfast et Carrickfergus en Irlande du Nord au côté du prince William. Une visite imprévue et de dernière minute au cours de laquelle le couple a visité un centre anti-suicide et s'est lancé dans une compétition acharnée de cocktails, remportée haut la main par la princesse de Galles. Mais cette victoire n'a pas impressionné tout le monde.

Kate Middleton et le prince William sont allés au contact de la foule qui avait eu vent de leur venue en dépit du caractère surprise de cette visite. Si tout s'est a priori bien passé pour le duc de Cambridge, son épouse a eu affaire à une dame quelque peu énervée. Sur une vidéo diffusée par les médias britanniques, on voit Kate Middleton serrer la main d'une femme la filmant avec son smartphone. Durant toute la poignée de main, cette habitante d'Irlande du Nord a fait comprendre à Kate qu'elle et son époux n'étaient pas les bienvenus : "Ravie de vous rencontrer mais ce serait mieux si c'était quand vous étiez dans votre propre pays. L'Irlande appartient aux Irlandais !"