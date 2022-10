Kate Middleton et William en pleine compet' de cocktails, le prince et la princesse déchaînés !

La mort de la reine Elizabeth II a chamboulé l'ordre d'accession au trône et les titres de chacun. Mais force est de constater que malgré le changement brutal et les nouvelles responsabilités de tous, les membres du clan Windsor s'en sortent bien. Pour l'instant, le roi Charles III s'attirent les faveurs des Britanniques avec qui les relations n'ont pas toujours été évidentes. Le sans-faute, Kate Middleton et le prince William, nouveaux prince et princesse de Galles, le font également.

Après un petit tour au Pays de Galles pour tenter de calmer les esprits les plus virulents du pays et devenir copains avec un petit garçon trop mignon, Kate et William ont fait chemin à part avant de se retrouver ce jeudi 6 octobre. A la dernière minute, le duc et la duchesse de Cambridge ont décidé de passer la journée en Irlande du Nord, à Belfast. De quoi donner le sourire aux chanceux qui ont croisé leur route. Au programme : contact avec la foule, discussion avec les bénévoles d'un centre anti-suicide et escapade au Trademarket, un marché ouvert de street-food où les parents de George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) ont laissé parlé leur talent de barmaid.