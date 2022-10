Diaporama : Kate Middleton et William en pleine compet' de cocktails, le prince et la princesse déchaînés !

1 / 33 Kate Middleton et William en pleine compet' de cocktails, le prince et la princesse déchaînés !

2 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, fait des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni.



© Purepeople BestImage

3 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, font des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

4 / 33 Le prince William, prince de Galles, fait des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

5 / 33 Le prince William, prince de Galles, fait des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

6 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, fait des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

7 / 33 Le prince William, prince de Galles, fait des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

8 / 33 Le prince William, prince de Galles, fait des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

9 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, fait des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

10 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, fait des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

11 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, font des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

12 / 33 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, fait des cocktails lors d'une visite au Trademarket, un nouveau marché de rue et de vente au détail en plein air situé dans le centre-ville de Belfast, Royaume Uni, le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

13 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

14 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

15 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

16 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.

La Première ministre britannique L.Truss participe au sommet de la Communauté politique européenne (CPE) au château de Prague, aux côtés des dirigeants européens. Le 6 octobre 2022.



© Purepeople BestImage

17 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

18 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

19 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

20 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

21 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

22 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

23 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

24 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

25 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

26 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

27 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

28 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

29 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

30 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

31 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage

32 / 33 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite à PIPS Suicide Prevention (PIPS Charity) à Belfast, le 6 octobre 2022. Cette association travaille dans les communautés de la ville et dans toute l'Irlande du Nord pour fournir un soutien de crise aux personnes à risque de suicide et d'automutilation.



© Purepeople BestImage