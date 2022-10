Charles III : Le palais de Buckingham contraint de démentir une grosse rumeur sur le roi

Le jour tant redouté par le Royaume-Uni est arrivé. Ce jeudi 8 septembre, la vie du prince Charles a basculé dans une autre dimension. La disparition de sa mère, Elizabeth II, morte de vieillesse à 96 ans, l'a propulsé au rang de roi. Dès lors que l'annonce fut faite au monde entier, le prince Charles devenait Charles III et promettait, à l'image de sa dévouée et regrettée maman, de servir le peuple britannique jusqu'à la fin. S'il est donc roi, son couronnement n'a toutefois pas encore eu lieu. Mais Bloomberg, site d'infos, était en mesure d'affirmer que l'événement aurait lieu à la date du 3 juin 2023.

Mais ceux qui se voyaient déjà poser des vacances au travail pour profiter de cet événement d'envergure comme il se doit risquent d'être déçus. Pour l'instant, aucune date n'a été validée par la Couronne. Et c'est le palais de Buckingham qui se charge de le faire savoir. Un porte-parole de la monarchie a fait savoir au journal Evening Standard que toutes les informations circulant actuellement sur le couronnement de Charles III n'était que "pure spéculation" et devaient être prises "avec d'énormes pincettes."

S'il n'est pas certain que Charles III soit couronné le 3 juin pour l'instant, la date de l'événement sera bel et bien un jour férié pour les Britanniques. Comme le sera désormais le 19 septembre de chaque année, date des obsèques d'Etat de la reine Elizabeth II. De part les traditions et l'importance du moment, le couronnement d'Elizabeth II avait nécessité plus d'un an de préparation. Si l'on suit cette logique, Charles III ne devrait donc pas être couronné avant le mois de septembre 2023. En tant qu'épouse et reine consort, Camilla Parker-Bowles devrait elle aussi faire l'objet d'un couronnement.

Elizabeth II avait dû attendre bien plus longtemps avant de se voir officiellement proclamée reine. Son père, George VI, est mort le 6 février 1952. Ce n'est que le 3 juin 1953, soit plus d'un an plus tard, que la reine Elizabeth II avait eu droit à son couronnement par l'archevêque de Canterbury à l'abbaye de Westminster.