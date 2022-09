Camilla, reine consort : dans sa famille, une autre maîtresse de la famille royale a fait du bruit !

La liaison du roi Charles III avec Camilla Parker Bowles, devenue reine consort, a été rapidement connue de tous. Rivale éternelle de Diana, elle a su faire preuve d'une grande patience pour pouvoir devenir l'officielle de son bien aimé. Avant elle, une autre femme de sa famille a été la maîtresse d'un membre de la famille royale. Alice Keppel, arrière-grand-mère de Camilla, a été en effet la maîtresse d'Edouard VII, prince de Galles avant le roi Charles III, et le prince William. Il s'agit de l'arrière-arrière-grand-père de Charles. L'histoire semble donc se répéter.

Prince de Galles, devenu par la suite Edouard VII à la mort de la reine Victoria, il a choisi Alice Keppel, l'aïeule de Camilla Parker Bowles, pour amante. Alice Edmonston, connue comme Alice Keppel, est l'arrière-grand-mère de Camilla, nouvelle reine consort, et a été plus qu'une amourette pour Edouard VII, comme le rapporte le site Histoires royales. Elle fut d'ailleurs la dernière de ses maîtresses connues et a continué à fréquenter celui qui était surnommé Bertie, même une fois monté sur le trône. Leur relation a duré plus d'une décennie.

Le nom d'Alice Keppel fait encore du bruit des années après

Et alors que la santé du roi a commencé à se gâter tout comme son humeur, Alice Keppel était toujours à ses côtés. L'ancêtre de Camilla a donc été le dernier amour d'Edouard VII. Son nom n'a pas manqué de faire du bruit jusqu'il y a même quelques années, lorsque The Crown, série à succès de Netflix, en a fait mention. Dans l'épisode 10 de la saison 4, Camilla Shand, désormais reine consort, rappelle au roi Charles III, qui n'était que le prince de Galles à cette époque contée, que l'histoire se répète, car comme son arrière-grand-mère Alice Keppel, elle aussi est la maitresse du prince de Galles.

La beauté d'Alice Keppel était sans pareille. Elle avait connu beaucoup de succès auprès d'hommes fortunés et plus âgés qu'elle, avant de connaître Edouard. Son mari George Keppel, financièrement en difficulté, avait décidé d'accepter que son épouse voit autant qu'hommes qu'elle le désire "tant qu'à la fin, elle revient chez moi", apprend-on dans le livre Royal Affairs de Carroll Leslie. Et c'est en 1989, alors qu'elle était âgée de 29 ans, qu'Alice Keppel a rencontré Edouard, prince de Galles, âgé pour sa part de 56 ans. Il tomba tout de suite sous son charme.