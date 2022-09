Camilla, reine consort : séductrice impitoyable et femme de l'ombre patiente, ce que son signe révèle

Charles III, devenu roi officiellement depuis le samedi 10 septembre, est un homme du signe du Scorpion, ce qui lui confère un comportement complexe et un fort tempérament. Séducteur, il a connu du succès avec de nombreuses femmes mais ce sont deux histoires qui ont marqué sa vie sentimentale. Celle avec Diana, mère de ses deux fils William et Harry, mais surtout celle avec Camilla, sa maîtresse devenue reine consort. Celle-ci est une native du Cancer, tout comme l'était sa rivale Diana, pour laquelle elle avait eu des mots durs. Quels sont ses principaux traits de caractère selon son signe ?

Camilla est une redoutable séductrice et une femme de l'ombre patiente, voilà ce que nous apprend son signe astrologique. La femme Cancer a besoin d'être l'objet d'attentions et de tendresse. Son attachement à l'image paternelle est si fort qu'elle recherche toujours, plus ou moins inconsciemment, une épaule solide, un bras protecteur, rapporte ELLE. Elle a une imagination débordante et de ce fait, ses fantasmes sont parmi les plus fous. L'ennui ne fait pas parti de son langage. La native de ce signe d'eau a cette grande capacité de se sentir femme, notamment lorsqu'elle se sent en parfaite confiance avec son partenaire.

Le signe du Cancer est souvent associé à la compassion, la prévenance envers les autres mais aussi à la patience. Ce qui l'a aidée à tenir ces longues années dans l'ombre, avant de finalement devenir reine consort, à la mort de la reine Elizabeth II. Elle partage d'ailleurs ce signe avec deux autres membres très importants de la royal family, le prince William et le prince George. Et derrière ce côté un peu prude et timide, se cache une redoutable séductrice. Et pour séduire, elle adore jouer le jeu de la femme enfant. Camilla a-t-elle réussi à séduire Charles de cette manière ? Mais une fois son homme conquis, plus question pour elle de le quitter. Très sensible et émotive, elle tient à être le seul centre d'intérêt de son compagnon. Elle a trouvé son âme-soeur et entend bien ne pas le laisser filer.

Des échanges très chauds

Et il semblerait bien que le roi Charles III entretienne avec Camilla, reine consort, une belle harmonie et une parfaite compatibilité. Tous les deux très émotifs, ils ont aussi une relation qui est également très physique. En témoignent les discussions chaudes entre les anciens amants qui avaient fuité, faisant le bonheur des tabloïds, en 1993. "Je veux me sentir tout contre toi, sur toi, de haut en bas, dedans et dehors", pouvait-on notamment entendre de la part du fils d'Elizabeth II, à sa maîtresse. "Oh, mon Dieu, je voudrais vivre caché dans ton pantalon, ce serait beaucoup plus facile de te voir", avait-il ajouté. Ce à quoi Camilla répondait : "Que vas-tu faire, te transformer en une paire de culottes ?" "Je pourrais - Dieu me pardonne - me muer en Tampax !", avait alors lancé le roi Charles III, qui ne manquait visiblement pas d'imagination.