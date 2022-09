Charles III et Camilla : Un couple Scorpion-Cancer émotif et (très) physique, leurs signes ont parlé

Camilla est devenue la reine consort, lorsque le roi Charles III a été proclamé officiellement, suite à la mort d'Elizabeth II. Une évolution assez folle lorsqu'on se souvient de comment a démarré l'histoire pour Camilla Parker Bowles. Maîtresse du prince Charles durant de longues années, elle peine à trouver grâce dans le coeur des Britanniques, toujours sous le charme de feu Diana. Mais alors qu'on la vue mal à l'aise à plusieurs reprises devant les coups de colère du roi Charles III, que se passe-t-il en coulisses ? Les signes astrologiques de Charles et de la reine consort dévoilent un couple émotif et très physique.

En effet, le roi Charles III, natif du Scorpion, et Camilla, native du Cancer, font tous les deux partie de la famille des signes d'Eau, ce qui leur confère une réelle harmonie et une parfaite compatibilité. Leur passion commune : l'émotion. Le couple est avant tout une association mouvante et passionnée. On ne s'ennuierait donc pas du côté de Charles et Camilla, on aurait même plutôt le coeur sens dessus dessous. Un océan d'amour donc entre ceux deux êtres mais avec ce que cela entraîne, de grandes et belles vagues ainsi que des lames de fond. Très vite entre le roi Charles III et Camilla Parker Bowles, les émotions sont fortes et la compatibilité physique n'est pas à prouver.

Un "tempérament extrême" aussi dans l'intimité

On se souvient notamment des discussions chaudes que les amants s'échangeaient et qui avaient fait scandale en 1993. Une conversation téléphonique entre les deux amoureux secrets en 1989, enregistrée, avait fait le bonheur des tabloïds. "Je veux me sentir tout contre toi, sur toi, de haut en bas, dedans et dehors", entendait-on notamment de la part du fils d'Elizabeth II. "Oh, mon Dieu, je voudrais vivre caché dans ton pantalon, ce serait beaucoup plus facile de te voir", ajoutait-il. "Que vas-tu faire, te transformer en une paire de culottes ?", lançait alors Camilla, sa maîtresse. "Je pourrais - Dieu me pardonne - me muer en Tampax !", lui déclarait-il. Une relation qui ne manquait pas de chaleur visiblement. En 1995, Camilla a divorcé d'Andrew Parker Bowles, après deux enfants et vingt-deux ans de mariage, et séparé de Lady Diana, le prince Charles finira par dire "oui" à la rivale de son ex-épouse, le 9 avril 2005, trente-cinq ans après leur coup de foudre. Et dans l'intimité, c'est sûrement Charles le Scorpion qui mène souvent la danse, y dévoilant là aussi son tempérament extrême.