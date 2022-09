Charles III : Ce qui a détourné le roi de Diana pour Camilla, révélations de leurs signes astrologiques

Charles III, devenu roi officiellement depuis le samedi 10 septembre, est un homme au caractère complexe, au fort tempérament mais surtout avec un côté séducteur affirmé. Son signe le Scorpion ne ment pas sur cet aspect de sa personnalité, faisant de lui un homme aux relations émotives et très physiques. Mais s'il connaît des relations très fusionnelles, le natif de ce signe peut aussi se lasser lorsqu'il lui semble avoir découvert tout de l'autre. L'explication de la fin de son histoire avec Diana ?

Il faut d'abord savoir que Diana, épouse officielle, et Camilla, la maîtresse favorite du futur roi, sont natives du même signe, le Cancer. Deux signes astrologiques qui dévoilent un couple émotif et très physique. Et ce qui explique l'attirance de Charles, le Scorpion, pour ces deux femmes du même signe. Seulement, l'une a peut-être réussi à plus clairement cacher son jeu à ce dernier, qui ne s'est donc pas lassé. En effet, le feu passionné du Scorpion est aussi une soif de curiosité, une envie de toujours repousser les limites. Mais une fois que le Scorpion aura tout découvert de l'être aimé, qu'il n'existera pour lui plus le moindre mystère, il se lassera aussi tôt. Camilla aurait-elle réussi à garder plus de secrets que sa regrettée rivale ?

Des discussions hot qui ont fait scandale

Toujours est-il que le roi Charles III entretient avec Camilla, reine consort, une réelle harmonie et une parfaite compatibilité. Tous les deux très émotifs, ils ont aussi une relation qui est toute aussi physique. On se souvient notamment des discussions chaudes que les anciens amants s'échangeaient. Rendues publiques, elles avaient fait scandale en 1993. Les tabloïds avait retranscrit quelques unes de leurs discussions enflammées au téléphone. "Je veux me sentir tout contre toi, sur toi, de haut en bas, dedans et dehors", pouvait-on entendre de la part du fils d'Elizabeth II, à sa maîtresse. "Oh, mon Dieu, je voudrais vivre caché dans ton pantalon, ce serait beaucoup plus facile de te voir", ajoutait-il. "Que vas-tu faire, te transformer en une paire de culottes ?", s'interrogeait alors Camilla "Je pourrais - Dieu me pardonne - me muer en Tampax !", lui lançait-il. Leur relation ne manque visiblement pas de relief.