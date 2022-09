Charles III : Cette autre maîtresse du roi, secrète et très proche de Diana

La liaison du roi Charles III avec Camilla Parker Bowles, aujourd'hui reine consort, n'a été un secret pour personne. Mais une autre histoire cachée du fils de la regrettée Elizabeth II a fait bien moins de bruit. Une autre maîtresse secrète du roi Charles III, qui était très proche de Diana. Tout comme la mère de William et Harry, Lady Dale Elizabeth Tryon partageait donc le lit de Charles. L'une était l'épouse officielle, les deux autres, ses favorites, toutes deux mariées. Camilla et l'Australienne Lady Dale étaient au courant de l'existence de l'autre. Les deux femmes étaient déjà dans la vie du fils aîné de la reine avant Diana, et elles ont même aidé ce dernier à trouver la mère de ses fils.

Dans la fin des années 1970, le désormais roi du Royaume-Uni avait demandé à Dale et Camilla de l'aider à se trouver une épouse, rapporte Gala. Lors d'un déjeuner, elles ont alors réalisé une liste de leurs préférences. Et c'est le nom de Diana Spencer sur lequel elles se sont finalement mises d'accord. La princesse des coeurs devient très vite amie avec Dale. Elle portait même les créations de celle-ci. On apprend même que Lady Tryon a fourni l'épouse de Charles en somnifères.

Déprimée, elle s'est défenestrée

En 1990, Lady Dale Elizabeth Tryon s'est sentie totalement délaissée par le prince Charles de l'époque, pour Camilla. Elle sombra alors dans une déprime, noyant sa tristesse dans la vodka et les médicaments. Celle que Charles trouvait "pétillante, drôle, sexy, nature", a fini par se ternir, abattue par la tristesse. En 1996, elle se défenestra, en tentant de s'enfuir d'une clinique de désintoxication. Elle en sortie avec la colonne vertébrale brisée, ainsi que le crâne et finit en fauteuil roulant. L'Australienne a été par la suite anéantie par la mort de Diana le 31 août 1996, et elle mourra à son tour, neuf mois plus tard, en contractant une septicémie à la suite d'une opération bénigne, à l'âge de 49 ans. En apprenant la nouvelle, Charles a été très affecté mais a pu compter sur Camilla pour le réconforter.