Diaporama : Charles III : Cette autre maîtresse du roi, secrète et très proche de Diana

Le prince William, le duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge se rendront en Inde au printemps 2016, comme l'ont fait avant eux le prince Charles, prince de Galles et la princesse Diana. Pour le moment il n'y a pas plus de détails. On ne sait pas si les enfants du couple seront présents ou non. Archives - Le prince Charles, prince de Galles et la princesse Diana lors d'un voyage en Inde le 13 février 1992.