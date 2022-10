Kate Middleton maman de Louis, 4 ans : la duchesse submergée par la nostalgie

Laisser Kate Middleton au contact de jeunes enfants et de nouveau-nés, c'est prendre le risque de ne pas la voir revenir. La duchesse de Cambridge n'a jamais caché son appétence pour les bébés. Pas plus tard que mercredi 5 octobre, Kate Middleton s'est rendue dans le département maternité du Royal Surrey County Hospital pour discuter des moyens mis en place pour lutter contre les états dépressifs liés à la grossesse. La princesse de Galles est allée à la rencontre de plusieurs femmes membres du personnel de l'établissement et de futures ou jeunes mamans découvrant au passage certains nourrissons.

Impossible pour Kate Middleton de ne pas en prendre un dans les bras. La duchesse de 40 ans s'est donc emparée d'un bébé (né avec un peu d'avance) qu'elle a tendrement lové dans ses bras avant de s'asseoir sur une chaise face à la maman et de passer un moment hors-du-temps avec eux. Si Kate a tant apprécié ce moment, c'est sans doute parce qu'elle rêve peut-être en secret de revivre ces instants éphémères elle aussi.

Kate Middleton l'a confié en personne à l'une des femmes croisée à la maternité. Pour elle, les enfants grandissent trop vite. Louis, son petit dernier de 4 ans, en est le parfait exemple : "Je continue de penser que Louis est encore un bébé, a-t-elle concédé. Même si je sais qu'il est un grand garçon désormais. J'ai l'impression qu'il est né hier." Et pourtant, c'était déjà il y a plusieurs années, au grand dam de la duchesse.

Le 23 avril 2018, Kate Middleton a mis au monde le petit Louis à l'hôpital St Mary de Londres. Un petit frère que George et Charlotte étaient venus rencontrer à l'époque, accompagné de leur papa. Ce dernier serait-il partant pour un quatrième enfant ? Il a l'air, en tout cas, beaucoup moins enthousiaste que son épouse. Elle-même l'admettait en début d'année : "William est toujours inquiet quand il sait que je vais rencontrer des enfants de moins de 12 mois. Je rentre toujours à la maison en lui disant 'On en fait un autre !" C'est ce qui s'appelle mettre la pression.