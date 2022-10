Kate Middleton face à "une grosse pression" pour ses 3 enfants, la princesse est passée aux aveux...

Après son mariage en 2011 avec le prince William, Kate Middleton a donné naissance à trois enfants : George, 9 ans, Charlotte, 7 ans, et enfin Louis, 4 ans. Aujourd'hui sublime et populaire princesse de Galles - un nouveau titre qu'elle a acquis après la mort de la reine Elizabeth II -, elle assure avec brio son rôle au sein de la monarchie britannique, malgré les tempêtes médiatiques qui braquent l'attention sur son beau-frère Harry et sa femme Meghan. Loin des tumultes, elle s'est rendue, tout sourire et dans une tenue sublime, au sein du Royal Surrey County Hospital, se laissant aller à quelques confidences sur sa famille. Comme tout parent, Kate et William ont choisi scrupuleusement les prénoms de leurs enfants. La princesse de 40 ans a avoué avoir ressenti beaucoup de pression dans cette décision, alors qu'elle visitait la maternité de l'établissement.

L'une des responsables du service, Amy Stubbs, a fait part de sa discussion avec l'ancienne duchesse de Cambridge : "C'était facile de s'identifier à elle. Elle a beaucoup parlé de ce qu'elle a ressenti en devenant maman. Elle a évoqué ses propres enfants et notamment du choix des prénoms. Beaucoup de jeunes parents réfléchissent à comment les choisir et ils ont pu en parler avec Kate. Elle a ainsi expliqué qu'avec William, il y avait leurs prénoms favoris, et ce que le monde entier attendait qu'ils sélectionnent. De quoi leur mettre une grosse pression !"