La princesse Charlotte si semblable à la reine Elizabeth II : ce signe astrologique à l'origine de leur tempérament royal

Elle est l'une des stars de la famille royale, et probablement celle qui est la plus proche de sa Gan-Gan adorée, feu Elizabeth II. En effet, il n'est pas rare que la princesse Charlotte, 7 ans, soit comparée à son arrière-grand-mère, désormais regrettée. La fille de Kate Middleton et du prince William a en effet hérité de l'ADN des Windsor et ressemble beaucoup à la monarque, dont les funérailles ont eu lieu ce lundi 19 septembre, lorsqu'elle était enfant. Et la ressemblance ne s'arrête pas au physique. Charlotte de Galles semble en effet partagé plus d'un trait de personnalité de son arrière-grand-mère et partage aussi avec elle son signe astrologique, celui du Taureau.

Que dit ce signe de Charlotte et Elizabeth II ? Et leur confère-t-il ce tempérament royal ? Née le 21 avril, Sa Majesté était une native du premier décan du Taureau quand son arrière-petite-fille est née le 2 mai, étant ainsi du deuxième décan. Tout comme elle, le prince Louis, son petit frère, et Archie, son cousin, fils de Meghan Markle et Harry sont aussi nés sous ce signe. Deux astrologues qui se sont confiés à Hello! évoquent les nombreuses similitudes entre Elizabeth et Charlotte. "Les Taureaux sont stables, inébranlables. Ce sont avant tout des gens simples, rapportent-ils. En tant que signe de Terre, ils aiment le monde naturel, les animaux." Tout comme la regrettée monarque l'était, la petite fille de 7 ans affiche en effet une solidité indéniable.

Ces traits de caractère que le signe du Taureau confère à la princesse Charlotte

Le Taureau est fiable, fidèle, et la reine l'aura bien prouvé en ses 70 ans de règne. Ils semblent comme imperturbables, même si bornés. "Elle ne va pas laissez les gens marcher dessus, et ses arrière-petits-enfants sont susceptibles de montrer également des caractéristiques de ténacité", ont déclaré les astrologues au sujet de Charlotte, Louis, et Archie. Voici quelques traits que pourront partager Charlotte et son arrière-grand-mère disparue. Être terre-à-terre mais aussi sensible. Comme la reine a toujours voulu que tout le monde se sente bien, Charlotte a été aperçue prenant soin de son oncle Harry, durant les funérailles. Ou encore reprenant son frère aîné George, pour que tout se déroule bien. Une reine. Ils sont également têtus et l'on sait le caractère bien trempé de la petite fille, déjà plusieurs fois évoqué par ses parents William et Kate. La princesse de Galles devrait aussi hérité de la détermination de son arrière-grand-mère et de sa volonté de travail acharné mais aussi de sa fiabilité et sa fidélité. Selon Alice Bell, astrologue interviewée par Vogue, le Taureau est un signe royal. Et s'il y en a beaucoup au sein de la royal family, c'est que beaucoup de leurs caractéristiques – des esthètes fiables, travailleurs et dévoués – sont sont celles-là mêmes qui font la monarchie. Charlotte accèdera-t-elle un jour au trône pour faire profiter le peuple britannique de toutes ces qualités ?