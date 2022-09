Charlotte de Galles vraiment en pleurs lors des funérailles d'Elizabeth II ? Une autre vérité expliquée

La présence des enfants du prince William et de son épouse Kate lors des funérailles d'Elizabeth II ce 19 septembre 2022 a été longuement discutée. Les parents ont finalement décidé d'assister à cet événement historique en présence de deux de leurs enfants, les plus âgés : George, 9 ans et héritier de la couronne après son père, ainsi que Charlotte, 7 ans. Le dernier de la fratrie, l'adorable et fripon Louis, n'était lui pas présent en raison de son jeune âge - 4 ans. Au cours de ces obsèques nationales qui ont rassemblé les plus grandes personnalités du monde entier, la fillette tant aimée de son arrière-grand-mère a été scrutée par toutes et tous. Ainsi, rien n'a échappé aux observateurs, comme les larmes de l'enfant après le service funéraire de sa "Gan Gan" comme elle l'a surnommait tendrement. Toutefois, plusieurs versions sur la cause de son état ont fait surface...

Une photo de la princesse Charlotte après la messe à Westminster Abbey ce lundi a beaucoup circulé. On peut y voir la petite fille, portant son élégant chapeau et sa symbolique broche, se frotter les yeux, alors qu'elle se tient auprès de sa mère et de son grand frère George, au pied de la Wellington Arch. Pour beaucoup, elle s'est mise à pleurer, submerger par l'émotion. Cependant, une série de photos prises suggère de son côté que la jeune princesse tentait plutôt d'enlever quelque chose qui gênait ses yeux, ou que la lumière l'incommodait.

Pour alimenter cette théorie de gêne plutôt que de pleurs : l'attitude exemplaire de Charlotte durant ce moment, apportant même des conseils de conduite à son frère, faire la révérence en l'occurrence. L'enfant n'aurait donc pas craqué, mais était simplement incommodée, revenant ensuite à son comportement impeccable. Quelques soient les raisons, que l'enfant expliquera peut-être tranquillement plus tard dans d'hypothétiques mémoires comme va le faire son cher oncle Harry, un tel événement aussi capital qu'impressionnant peut susciter diverses réactions pour un jeune enfant, et toutes sont compréhensibles dans un contexte aussi fort. Dans cette situation délicate, elle a pu compter sur la présence réconfortante de sa magnifique maman et princesse de Galles.